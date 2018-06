Männer streiten mit "Bier-Kavalier": Frau greift ein

Wieder einmal war der stadtbekannte "Bierkavalier" in der Wiener U-Bahn unterwegs. Auf der Linie U4 kam es laut Leserreporter Helmut zwischen den Stationen Meidling Hauptstraße und Hietzing zu unschönen Szenen.

Zwei unbekannte Männer wurden auf den Stalker aufmerksam und erkannten ihn offensichtlich als den "Bierkavalier". Kurz darauf begannen sie ihn wüst zu beschimpfen und zu verfolgen. "Alle Fahrgäste verhielten sich ruhig, keiner wollte etwas sagen", so Helmut gegenüber "Heute".

Doch eine Frau fasste Mut und stellte sich hinter den "Bierkavalier". Die Dame forderte die zwei Unbekannten auf den Mann doch endlich in Ruhe zu lassen. Die Wut der beiden Herren schwenkte dann allerdings auf die Frau um - ein Disput entwickelte sich zwischen den beiden Streitparteien.

Leserreporter lobt Zivilcourage

In der Zwischenzeit konnte der "Bierkavalier" unbemerkt in der Station Hietzing aussteigen. Die wütenden Männer verließen laut Augenzeugen den Zug dann in Unter St. Veit. Für Leserreporter Helmut ist eines klar: "Dank der Zivilcourage dieser Frau wurde eine Eskalation verhindert. Ich finde, das verdient eine lobende Erwähnung."

