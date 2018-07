Mann randaliert mit Hund in Wiener Supermarkt

Ein 31-Jähriger hat am Samstag Nachmittag in einem Supermarkt in Wien-Floridsdorf randaliert. Zeugen berichteten, der Mann habe geschrien und einen Hund bei sich gehabt. Er zog schließlich ab, ohne jemanden zu verletzen, und stieg in die Straßenbahn Richtung U-Bahnhof Floridsdorf. In dessen Nähe wurde der Slowake kurz darauf von Polizisten überwältigt. Vom Hund fehlte allerdings jede Spur.

Eine "Heute"-Leserin sah den Zugriff: "Die Polizisten umzingelten ihn mit gezogener Waffe und fixierten ihn auf dem Boden. Dann suchten die Polizisten die Umgebung ab."

Laut einem Sprecher der Einsatzkräfte wurde der 31-Jährige angezeigt, er sitzt wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt in U-Haft. Ein Messer wurde sichergestellt.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)