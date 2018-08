Mann fährt mit Moped in der Wiener U-Bahn

An einem späten Samstagabend kann man in der Wiener U-Bahn allerhand kurioses sehen. Doch einen Mann mit einem Moped in der U6 anzutreffen ist doch etwas überraschend. Leserreporterin Danijela entdeckte den Unbekannten kurz nach Mitternacht im Wagon.

Er war offensichtlich mit seinem Moped in Richtung Siebenhirten unterwegs. Kurz zuvor stieg er in der Station Neue Donau zu. Dort machte ihn eine Frau darauf aufmerksam, dass das verboten sei, doch er ignorierte die Abmahnung offensichtlich.

Ungefährlich ist so ein Transport aber auf keinen Fall: Im Falle einer Notbremsung würde das Mofa zu einem lebensbedrohlichen Gegenstand werden - also bitte nicht nachmachen!

(mz)