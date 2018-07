Mann lag regungslos in Innenhof von Volksschule

Am heutigen Sonntag erlitt ein 43-jähriger Mann in den frühen Morgenstunden einen Herzkreislaufstillstand in Wien-Floridsdorf. Die Ursache ist bisher völlig unklar. Fest steht nur: Gegen 0.20 Uhr lag er regungslos in der Brünner Straße Ecke Frauenstiftgasse (21. Bezirk) im Innenhof einer Volksschule.

Passant bemerkte Mann im Hof

Ein Fußgänger fand den Mann dort auf dem Boden liegend, hielt einen Streifenwagen der Polizei an und bat um Hilfe. Wie die Polizei berichtet zeigte der 43-Jährige zu diesem Zeitpunkt keine Vitalzeichen mehr. Die Einsatzkräfte der Polizei reanimierten den Mann. Anschließend übernahm ein Notarzt der Wiener Berufsrettung.

Reanimation erfolgreich

Wie Pressesprecher der Wiener Berufsrettung, Andreas Huber, berichtet hatte der Mann nach der erfolgreichen Reanimation wieder einen Puls. Der 43-Jährige wurde umgehend stabilisiert und ins Krankenhaus gebracht.

