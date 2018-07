Mann setzt sich mit Zigarette selbst in Brand

Glück im Unglück hatte ein circa 32-jähriger Mann am heutigen Mittwoch in Wien-Penzing. Offenbar dürfte er in einem Müllraum geraucht haben. Dabei hat er sich mit seiner Zigarette selbst in Brand gesetzt.

Unabsichtlich Feuer gefangen

Wie Corinna Had von der Berufsrettung Wien im Gespräch mit "Heute" berichtet, könnte der Mann eingeschlafen sein. Die brennende Zigarette dürfte dabei auf seine Hose gefallen sein, die daraufhin Feuer fing, bestätigt auch Polizei-Pressesprecher Daniel Fürst.

Polizei, Feuerwehr und Rettung rückten aus. Mit leichten Verbrennungen am Bauch und an den Oberschenkeln wurde der Mann anschließend ins Krankenhaus gebracht.

