Wiener verkauft seine "Ex" auf willhaben für 150 Euro

Ein Menschenhändler mit Zentrale in Wien? Entwarnung gibt's erst auf den zweiten Blick. 150 Euro will nämlich ein Mann aus dem 15. Bezirk für seine "Ex" – Trennungsgründe werden nicht genannt – auf willhaben.at. Die gute Frau misst 1,75 Meter und ist mit 15 Kilo ein echtes Fliegengewicht.

Umfrage Haben Sie schon einmal etwas auf Willhaben verkauft/gekauft? ja, beides

Bisher nur gekauft

Ich verkaufe oft etwas auf Willhaben

Nein, noch nie

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Im persönlichen Gespräch erweist sich die Dame als gute Zuhörerin, ist selbst aber eher still. Weitere Eigenschaften: "Sehr sparsam, faltenfrei, sauber im Haushalt, zusammenfaltbar und zerlegbar"... Sie sehen schon, wohin das führt: Hier wird keine Frau aus Fleisch und Blut angeboten.

Wer der hübschen Puppe ein neues Zuhause bieten kann, der muss sie übrigens selbst abholen: Selbst gehen kann sie nämlich (noch?) nicht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)