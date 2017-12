Massenansturm auf Supermarkt in Wien

Zu Silvester haben an einem normalen Wochentag die Geschäfte bis etwa 14 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen gilt wie immer: Nur Supermärkte an Bahnhöfen dürfen ihre Pforten öffnen.

Am Wiener Franz-Josefs-Bahnhof ist am heutigen Sonntag deshalb die Hölle los. Hunderte Wiener wollen noch die letzten Einkäufe im Jahr erledigen. Leser-Fotos zeigen, wie viele Menschen am Nachmittag vor der Billa-Filiale in Wien-Alsergrund geduldig auf den Einlass warten.

(mz)