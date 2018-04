Mazda SUV kracht in Rettung, Sanitäter verletzt

Am heutigen Dienstag krachten am frühen Nachmittag ein Rettungswagen und ein Mazda SUV in der Geiselbergstraße (Wien-Simmering) ineinander.

Das Rettungsauto war laut Pressesprecherin der Wiener Berufsrettung, Corinna Had, gerade auf dem Weg zu einem Notfallort.

Wie es zu dem Unfall kam ist bisher unbekannt

Wie "Heute" im Gespräch mit Corinna Had erfährt, wurde bei dem Crash einer ihrer Kollegen "leicht verletzt". Der Sanitäter war etwa 30 Jahre alt. Der Fahrer des dunkelgrauen Mazdas blieb unversehrt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß etwas ramponiert. Der Rettungswagen vorne rechts, der Mazda CX-5 vorne links. Die Blechteile wurden mittlerweile von der Straße entfernt.

(mp)