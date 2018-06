Mann schießt aus Fenster in Wien-Ottakring

Gegen 19 Uhr am Montagabend wurde es laut in der Thalhaimergasse in Wien-Ottakring. Wie die Polizei berichtet, soll ein 30-jährige Mann aus dem Fenster seiner Wohnung zwei Schüsse abgegeben haben. Zeugen alarmierten die Polizei.

Umfrage Fühlen Sie sich in Wien sicher? Ja, grundsätzlich schon.

Zu manchen Zeiten/in manchen Bezirken nicht.

Nein, ich fühle mich nicht sicher.

Schlagring, 32 Cannabispflanzen, Tabletten

Offenbar hatte der Tatverdächtige zuerst aus seiner Wohnung geschrieen und anschließend zweimal aus dem Fenster geschossen. Zwei 21-jährige Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring rückten mit Unterstützung der WEGA an. Wie sich nach dem Eindringen in die Wohnung herausstellte, handelte es sich bei der Tatwaffe um eine Schreckschusspistole.

Zudem wurden ein Schlagring, mehrere mit Cannabis gefüllte Baggies und Gefrierfolien, 32 Hanf-Pflanzen und 53 Stück Tabletten, vermutlich Ecstasy, sichergestellt.

Der 30-jährige Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(mp)