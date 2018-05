Mehrparteienhaus in St. Pölten stand in Flammen

Am Mittwochabend kam es in St. Pöltener Innenstadt zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus. Die Feuerwehren waren gegen 19.15 Uhr mit einem Großaufgebot im Einsatz.

"Heute"-Reporter Joachim Lielacher war in der Josefstraße vor Ort. Feuerwehr-Einsatzleiter Christoph Wallner erklärte, was passiert ist: "In einem Nebengebäude kam es zu einem Brand, der auf die Fassade eines Wohnhauses übergegriffen hat."

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte war das Haus leer, somit waren auch keine Personen in Gefahr. "Die Flammen haben auf den Dachstuhl übergegriffen. Wir haben die Türen aufgebrochen und sofort mit der Brandbekämpfung begonnen", so Wallner. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Mann im Einsatz. Gegen 20.15 Uhr war der Brand abgelöscht.

