"Meine Schüler weigerten sich, die Tafel zu löschen"

Bildschönes Schriftbild! Wir wollten die schönsten Handschriften unserer Leser sehen, schließlich machen Brief und Karte auch heute noch Freude. Zu unpersönlich sind WhatsApp, E-Mail, Facebook und Co.: Wenn's wirklich wichtig ist, greifen wir gerne zu Feder oder Kugelschreiber. Oder zur Tafelkreide – Nebeneffekte inkludiert (s.o.).

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Sind Sie auch ein Schönschrift-Meister? Dann senden Sie uns doch eine kurze Botschaft per "Heute"-App (Stichwort: Handschrift)!

Leserreporter werden und Bild auf heute.at sehen

Bei allen Leserfotos gilt: Die besten Bilder bekommen einen Ehrenplatz auf heute.at, in der App (horizontal swipen) können Sie alle Fotos sehen und bewerten. Bei Abdruck in der Print-Zeitung erhalten Sie außerdem 50 Euro als besonderes Dankeschön!

(red)