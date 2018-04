Mercedes brannte mitten am Wiener Gürtel ab

Ein Taxi ist am frühen Donnerstag Nachmittag am Lerchenfelder Gürtel abgebrannt. Polizeibeamte sperrten die Gefahrenstelle ab; als die Feuerwehr eintraf, stand der Mercedes bereits in Vollbrand.

Die Florianis konnten das Auto innerhalb weniger Minuten löschen. Es gibt keine Berichte über Verletzte. Die Gürtelstraße musste zeitweise gesperrt werden, was zu einem längeren Rückstau führte.

Laut einem Sprecher der Einsatzkräfte waren sechs Mann unter Atemschutz und ein Löschfahrzeug im Einsatz. Die genaue Brandursache sei unklar, vermutet werde ein technischer Defekt.

Autobrand am Gürtel

(red)