Wieder Messerattacke bei Praterstraße: Täter flüchtig

Gegen 18.30 Uhr wurde am gestrigen Montag ein 30-jähriger Mann in der Czerningasse (Wien-Leopoldstadt) mit einem Messer attackiert und verletzt.

Mehrere Schnittwunden

Wer der Täter war, ist laut Polizeisprecherin Michaela Rossmann bisher nicht bekannt. Offenbar konnte die Person fliehen. Wie Pressesprecher der Berufsrettung Wien, Andreas Huber, berichtet, wurde das Opfer (30) mit mehreren Stichverletzungen im Oberkörper sowie im Oberschenkel ins Krankenhaus gebracht. Er schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Polizei suchte Mistkübel ab

Wie Leserreporterin Anna U. (18) im Gespräch mit "Heute" berichtet, sprach die Polizei anschließend mit dem Kellner einer Shisha-Bar, die sich ganz in der Nähe befindet. Zudem suchten die Einsatzkräfte Mistkübel der Umgebung ab.

"Sah so aus als ob die Polizei etwas sucht, das jemand weggeschmissen hat", so die 18-Jährige die in der Gegend lebt und den Einsatz beobachtete. "Die Rettung ist erst nach etwa 45 Minuten weggefahren. Es war viel Trubel. Nach einer Stunde hat sich dann langsam wieder alles beruhigt", schließt Anna U. ab.

Täter gesuchter Messermann aus U4?

Laut einem "Heute"-Leser soll es sich bei dem Opfer um einen Mann aus Tschechien handeln. Die Polizei kann dies zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch nicht bestätigen.

Fast zeitgleich zu der Messerattacke unweit der Praterstraße, stürmten WEGA-Beamte am gestrigen Montag die U4-Station Karlsplatz. Passanten hatten einen Mann mit Messer gesehen. Ein solcher wurde trotz Fahrtunterbrechung nicht gefunden. "Heute" berichtete.

Ob es sich bei dem Angreifer um dieselbe Person handelt, wird derzeit polizeilich überprüft.

(mp)