Blutige Schlägerei in Bim endet mit Polizei-Einsatz

Zwischen den Stationen Margaretengürtel und Arbeitergasse kam es Dienstagabend gegen 17.45 Uhr in der Straßenbahnlinie 6 zu einem Streit zwischen zwei Männern. Der Disput eskalierte aber sehr schnell, erzählen Augenzeugen.

"Zuerst beschimpften sie sich wüst, als plötzlich einer der beiden den anderen mit einem Messer bedrohte. Dann liefen sie schreiend und blutend durch den ganzen Wagon", erzählt Leserreporterin Jovanka gegenüber "Heute".

"Sie rauften blutig am Boden"



Fahrgäste sollen sich eingemischt und versucht haben, die beiden streitenden Männer voneinander zu trennen. Bei der Arbeitergasse gelang es den Unbeteiligten zwar, beide aus der Bimgarnitur zu entfernen, allerdings ohne bleibenden Erfolg. Eine Augenzeugin berichtet, es sei ein "Katz und Maus Spiel" gewesen, sie hätten am Boden liegend aufeinander eingeschlagen.

In der Zwischenzeit alarmierte der Straßenbahnfahrer die Polizei, die innerhalb weniger Minuten an Ort und Stelle war. Etwa ein Dutzend Polizisten sollen eingeschritten sein. Am Gehsteig nahmen sie beide Männer letztendlich fest. Worum es bei der blutigen Auseinandersetzung gegangen ist, ist noch unklar.

Die Pressestelle der Wiener Linien konnte einen Vorfall in der Arbeitergasse bestätigen: "Der Straßenbahnfahrer bemerkte einen Streit zwischen zwei Fahrgästen. Daraufhin alarmierte er die Polizei." Wie schwer sich die beiden Unbekannten verletzt haben und ob ein Messer im Spiel war, blieb zunächst unklar. Die Erhebungen der Polizei waren am Dienstagabend noch im Gange.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mz)