Am Schöpfwerk 01. Januar 2018 11:46; Akt: 01.01.2018 12:46

Minuten nach Mitternacht brannte Balkon in Meidling

Kaum war 2018 angebrochen, stand ein Balkon am Wiener Schöpfwerk komplett in Flammen. "Gott sei Dank war die Feuerwehr schnell da ", so ein Augenzeuge.