Neuer XIAOMI Store @ SCS 25. Mai 2018 02:00; Akt: 24.05.2018 17:06

Mit der "Heute"-Zeitung zum Redmi 5a Smartphone

Die ersten 50 Leser, die mit einer "Heute"-Ausgabe in der Hand in den neuen XIAOMI Store in der SCS am 26. Mai kommen, bekommen ein "Redmi 5a" Smartphone um nur 10 Euro!