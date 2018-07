Hier gibt's den Live-Stream zur Mondfinsternis

Ab etwa 21 Uhr sehen Sie die Mondfinsternis am 27. Juli 2018 live in diesem Artikel und auf www.facebook.com/heute! Ein "Heute"-Kamerateam übertragt das Spektakel für Sie in Echtzeit vom Cafe am Cobenzl!

Die wichtigsten Infos zur Mondfinsternis:

In Wien geht der Mond am 27. Juli 2018 um 20.30 Uhr auf. Zu diesem Zeitpunkt wird er bereits zu 9 Prozent verfinstert sein. Um 21.30 Uhr wird der Mond gänzlich in den Schatten der Erde eintreten. Zu dieser Zeit herrscht noch helle Dämmerung, möglicherweise ist der Mond zunächst gar nicht mehr zu sehen. Ab 22 Uhr sollte es aber dunkel genug sein, um auch den total verfinsterten Mond als rötliche Scheibe tief im Südosten zu sehen. Kurz nach 23 Uhr herrscht völlige Dunkelheit, der Mond wird dann als dunkler Blutmond zu sehen sein und direkt darunter der Mars als heller Lichtpunkt.

Erst um 23.14 Uhr beginnt der Mond, aus dem Erdschatten heraus zu wandern, die Totalität endet. Sie dauert eine Stunde und 43 Minuten und macht diese Finsternis zur längsten im gesamten 21. Jahrhundert.

Wo ist die Mondfinsternis zu sehen?

Der Mond geht im Südosten auf und wandert im Laufe der Nacht in Richtung Süden. Wer die Mondfinsternis beobachten will, kann das schon mit freiem Auge tun. Am besten sucht man sich dazu einen erhöhten Ort mit geringer Lichtverschmutzung. Die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) veranstaltet Informations- und Beobachtungsevents am Cobenzl, am Laaer Berg und auf der Sophienalpe.

Welche Rolle spielt der Mars bei der Mondfinsternis?

Am 27. Juli steht der Mars am Himmel genau gegenüber der Sonne. In einer sogenannten Perihelopposition erscheint der Rote Planet dann am Himmel besonders hell. Zuletzt war dies im Jahr 2003 der Fall, das nächste Mal im Jahr 2035. Wer durch ein Fernrohr blickt, kann die Marsoberfläche so gut studieren wie schon lange nicht. Dass genau am Tag der Marsopposition auch noch eine totale Mondfinsternis stattfindet, ist ein großer Zufall. Mars und Mond werden als Doppelgestirn zu sehen sein.

(red)