Motorschaden löste Großeinsatz aus

Aufregung am Dienstag kurz vor 23 Uhr in Wien-Leopoldstadt: Einsatzkräfte sperrten den Bereich Ernst-Melchior-Gasse/Krakauer Straße großräumig ab, die Rettung rückte mit einem Katastrophenzug an.

Was war passiert? Ein Auto begann in einer Parkgarage zu rauchen, der Lenker stürmte auf die Straße und schrie um Hilfe. Ein Passant verständigte die Feuerwehr, die binnen weniger Minuten anrückte. Vorort stellte sich die Angelegenheit allerdings als halb so schlimm heraus: Das Fahrzeug hatte lediglich einen Motorschaden, ein Löscheinsatz war nicht mehr nötig.

