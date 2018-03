Müll-Malheur sorgte für kleinen Bim-Bahö

Niemand wartet in der Bundeshauptstadt gerne hinter der Müllabfuhr – auch nicht die Straßenbahn. Einen kurzen Stopp musste am Donnerstag trotzdem ein Fahrer der Linie 10 in Richtung Dornbach einlegen: Ein Laster der MA48 verlor einen Teil seines Inhalts und verstreute ihn auf den Schienen.

Die Mitarbeiter bemerkten das Malheur glücklicherweise sofort und bereinigten die Angelegenheit binnen weniger Minuten. "Aufgrund eines technischen Defekts öffnete sich der Deckel und Müll fiel aus dem Fahrzeug heraus", erklärt eine Sprecherin der MA48 den Hintergrund. "Die Kollegen haben die Verunreinigung unverzüglich entfernt, das Fahrzeug wird von Sachverständigen begutachtet."

(red)