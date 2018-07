Müll im Gemeindebau: "Es wird immer schlimmer"

Offene Müllsäcke, neben, zwischen und auf den Eimern. Plastikflaschen, kaputte Koffer, Einkaufwägen, ein ausrangiertes Sofa, ein halber Hometrainer, Kartons,...

Umfrage Ist der Mistplatz in Ihrem Wohnhaus teilweise auch so zugemüllt? Ja, wenn nicht noch schlimmer 65 % 65 % Ja, aber nur ganz selten 14 % 14 % Nein, unser Mistplatz ist zum Glück sehr sauber 21 % 21 % Insgesamt 65 Teilnehmer

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

In einem Wiener Gemeindebau in Wien-Simmering stapeln sich Abfälle. "Das ist der Müllplatz bei meiner Mutter in Simmering, es wird immer schlimmer dort", schreibt "Heute"-Leserin Sandra (Name von der Reaktion geändert). Und sie ist nicht die einzige, die zur warmen Jahreszeit darunter leidet, wie mehrere Einsendungen von Lesern beweisen.

"Riecht im Sommer besonders gut"

Bei "Heute"-Leserin Bianca (Name von der Redaktion geändert) sieht die Sache mit dem Müll nämlich ähnlich aus. Sie schickte der Redaktion am gestrigen Mittwoch ein Foto vom überfüllten Müllplatz in ihrem Gemeindebau in Wien-Simmering (s.o.).

Gibt es bei Ihnen im Haus auch ein Müllproblem?

Erzählen Sie uns davon – woran hakt es, wo liegt das Problem? Laden Sie dazu einfach direkt hier (siehe Buttons rechts) oder über Ihre "Heute"-App ein Foto hoch, hinterlassen Sie einen Kommentar (unten) oder schicken Sie ein Mail an leserreporter@heute.at.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mp)