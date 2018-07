Müll im Gemeindebau: "Wir haben schon Ratten"

"Der Slum vom 19. Bezirk", so beschreibt die 70-jährige Elisabeth R. den Gemeindebau Ditteshof, in dem sie seit 17 Jahren lebt. (Wien-Döbling)

Seit einem Jahr ist die Hausbesorgerin in Pension. Nachbesetzt wurde die Stelle nicht. Seitdem stapelt sich der Müll in dem abgesperrten Mist-Areal des Wohnhauses. "Heute"-Leserin Elisabeth R. stinkt das langsam gewaltig. "So schlimm wie jetzt war es noch nie", klagt sie.

Ratten werden mehr

Die Container sind gerappelt voll, daneben steht nicht ordnungsgemäß entsorgter Sperrmüll wie Eiskästen, Computerteile, ausrangierte Möbel, Bügelbretter und haufenweise offene Mistsäcke neben den Eimern.

"Wir haben bereits Ratten, die nachts ihr Unwesen treiben und es werden immer mehr", so die 70-Jährige. "Manche Mieter schmeißen den Müll sogar direkt aus dem Fenster in den Innenhof".



"Wir Alten sterben langsam aus..."

Die Fotos vom 22. Mai hat Elisabeth R. auch schon an Wiener Wohnen geschickt, erzählt sie. Antwort erhielt sie bisher keine. Die 70-Jährige ortet den Grund allen Übels in den neuen Mietern. "Wir Alten sterben langsam aus. Die Jungen ziehen weg und Ausländer rücken nach", so die Mieterin.

(mp)