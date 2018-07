Überall Müll: "Riecht im Sommer besonders gut"

Schlechten Geruch ist "Heute"Leserin Bianca (Name von der Redaktion geändert) schon gewohnt....

...den die Kläranlage in der Nähe des Gemeindebaus, in dem sie lebt (Wien-Simmering), stinkt ganzjährig, wie sie berichtet. Doch am heutigen Mittwoch kam ein stechender Gestank dazu...

Mülleimer quillen über

Als sie gegen 7.30 Uhr auf dem Weg in die Arbeit war, ging sie am Mistplatz des Wohnhauses vorbei. Dieser quoll bereits Frühmorgens vor Mist über. Vor neben und zwischen den Restmülleimern standen haufenweise Mistsackerl. Viele davon geöffnet.

"Das war schon sehr extrem. War heute das erste Mal in den letzten drei Jahren so schlimm, in denen ich hier lebe", sagt sie. "Riecht im Sommer besonders gut", schießt die Wienerin nach.

