Wiener Hausbesorger tanzt mit dem Tod

Mitarbeitern in einem Wiener Bürogebäude wurde am Donnerstag Angst und Bange. Gegenüber, am Dach eines fünfstöckigen Hauses, balancierte ein Unbekannter am Rande des Abgrunds – und war dabei völlig ungesichert. Ein Video zeigt die todesmutige Aktion.

Mit einem Besen schaufelte der Mann den Schnee hinunter, hielt sich dabei mit einer Hand an der Ballustrade fest. Sein Kollege passte unten in der Rotenturmstraße auf, dass kein Passant ins Kreuzfeuer geriet.

Ein Leserreporter berichtet: "Nach zwei oder drei Minuten war der Mann wieder in Sicherheit. Aber unheimlich war das Ganze schon."

