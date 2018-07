Nackt im Bus: Hier fährt der 63(FKK)A

Eigentlich geht der Hochsommer erst am Mittwoch richtig los. Aber eine Wienerin war offenbar schon zwei Tage zuvor an ihrem persönlichen Hitze-Limit angelangt: Völlig ohne Kleidung war die Dame im 63A in Richtung Rosenhügel unterwegs.

"Sie trug nur eine grüne Tasche und eine Sonnenbrille", so eine Zeugin zu "Heute", "wo sie schließlich ausgestiegen ist und warum sie nackt war, das weiß keiner."

Es ist nicht das erste Mal, dass Leserreporter skurrile Erlebnisse in den Wiener Öffis dokumentiert haben. Einige der verrücktsten Fotos aus Bus, Bahn und Bim sehen Sie hier!

