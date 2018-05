Was macht diese Nackte vor dem Rathaus?

So etwas sieht man nicht alle Tage am Wiener Rathausplatz: Ein Fotograf setzte am Sonntagabend sein Model in Szene - und zwar nackt!

Die junge Dame posierte nur mit High Heels und einer kurzen Lederjacke bekleidet für die Kamera. Passanten waren sichtlich überrascht über das erotische Fotoshooting.

Doch von den verwunderten Blicken ließ sich weder das Model noch der Fotograf einschüchtern.

Im Gegenteil: Ganz professionell setzten sie ihr Vorhaben in die Tat um. Ein Nacktfoto vor dem Rathaus, das hat nun mal nicht jeder in seinem Fotoalbum.

