Im Evakostüm 02. Juni 2018 19:12; Akt: 02.06.2018 19:29 Print

Nackte Frau spaziert vor Hofburg auf und ab

Lange schwarze Haare, in der Hand eine rote Rose und kein Textil an ihrem Körper - so posierte die Dame am heutigen Samstag in der Innenstadt.