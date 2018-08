Wiener ist beim Einkaufen zu heiß für Kleidung

Nackte Tatsachen an einem heißen August-Tag in Wien-Ottakring: Vor einem Supermarkt in der Julius-Meinl-Gasse entdeckte "Heute"-Leserin Petra J. einen Mann, der nichts anderes trug, als ein kleines, schwarzes Sackerl.

Wollte Frühstück

"Der Herr hat irgendetwas vom Gehsteig gesammelt. Leider hab ich nicht gesehen, was", so Petra. Er habe laut ihr in der Früh vor dem Supermarkt auf den Einlass gewartet, weil er Frühstück kaufen wollte.

"Zu heiß für Kleidung"

Von einem alten Herrn auf seine Nacktheit angesprochen hätte er kurzerhand und ganz ehrlich geantwortet, ihm sei zu heiß für Kleidung. Der Mann blickt auf einem der Schnappschüsse direkt in die Kamera und schmunzelt amüsiert... Na dann.



(mp)