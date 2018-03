Wien-Donaustadt 24. März 2018 09:36; Akt: 24.03.2018 10:05 Print

Nächster Brand im verlassenen Supermarkt

In Wien-Donaustadt kam es in der Markt-Ruine wieder zu einem Brand. Das war diese Woche der bereits zweite Feuerwehr-Einsatz in dem Gebäude.