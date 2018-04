Frau aus Wrack geschnitten 23. April 2018 17:11; Akt: 23.04.2018 19:00 Print

Schwerer Crash: BMW kracht gegen Gartenmauer

Mehrere Unfälle am Montagnachmittag in Wien: In der Donaustadt krachte eine Lenkerin mit ihrem BMW in eine Gartenmauer. Sie musste aus dem Auto raus geschnitten werden.