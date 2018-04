Feuerwehr-Einsatz in Donaustadt 11. April 2018 10:40; Akt: 11.04.2018 11:15 Print

Nächtlicher Balkonbrand in der Wiener Seestadt

In den frühen Morgenstunden kam es am Mittwoch zu einem Feueralarm in der Seestadt. Auf einem Balkon hatten Gegenstände angefangen zu brennen.