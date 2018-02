Nein, nein, Schilda gibt's immer noch

"Heute" wollte wissen: Wo haben Sie Schilder entdeckt, die besser in Schilda gestanden wären? Das Echo erstaunt: Fußgänger, die nur in Schrittgeschwindigkeit gehen sollen, Taferln, die für den 31. Februar einen Umweg weisen – wir wurden reichlich beschenkt.

Sie kennen auch solche Edelstücke? Dann her damit! Foto in der App hochladen (Stichwort: Humor) oder an community@heute.at schicken. Für Fotos, die es in die Zeitung schaffen, gibt es 50 €

(red)