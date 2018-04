"Stört keinen" 12. April 2018 16:11; Akt: 12.04.2018 16:11 Print

Niemand will den "Geisterbus" abschleppen

Der Reisebus, der am Mittwoch Nacht in die U-Bahnstation Alser Straße krachte, steht immer noch am selben Ort. Bislang fühlt sich niemand dafür verantwortlich.