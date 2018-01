Auch Wiener fuhren halbnackt mit der U-Bahn

Kein Schnee, 9 Grad am Dreikönigs-Wochenende in Wien: Die ungewöhnlich milden Temperaturen kamen den Teilnehmern des "No Pants Subway Ride" gerade recht. Für sie hieß es nämlich Zähne zusammenbeißen und Hose runter.

Umfrage Würden Sie in Unterhose mit der U-Bahn fahren? Natürlich, sieht lustig aus.

Nein, das hat doch nicht mal einen Sinn.

Das passiert mir sowieso hin und wieder - unabsichtlich.

Halbnackt marschierten die Fans der mittlerweile weltweiten Gaudi-Aktion am Sonntag in die Öffis und ließen sich "unten ohne" durch die Bundeshauptstadt kutschieren. Leserreporterin Charlotte teilte den Foto-Beweis mit der "Heute"-Redaktion.

Auch in München, Berlin, London und Prag zeigten Öffi-Fahrgäste Bein:

No Pants Subway Ride

(red)