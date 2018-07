Ob dieses Vehikel wohl weit kommen wird?

In die Pedale zu treten wird bei diesem Gefährt kaum etwas nützen – zumindest, wenn es nicht um den Hüftspeck geht, sondern ums Vorankommen! "Heute"-Leserin Tina E. fand den Hometrainer am Mittwoch am Radabstellplatz in der Friedrich-Hillegeist-Straße (Wien-Leopoldstadt).

Haben Sie auch ein lustiges Foto oder Video? Teilen Sie es mit der "Heute"-Community und kassieren Sie bei Abdruck in der Print-Zeitung 50 Euro als Dankeschön!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)