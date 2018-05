Opfer filmt alles: Teenies attackieren ihn mit Messer

Ein 21-jähriger Wiener war am Samstag in den frühen Morgenstunden von einer Party auf seinem Heimweg, als er plötzlich von zwei Teenagern verfolgt wurde.

Kurz vor 5 Uhr morgens stieg Markus (Name redaktionell geändert) aus dem Nachtbus. Er ging seinen üblichen Weg, der ihn durch einen Park in der Berzeliusgasse in Wien-Floridsdorf führt. Mit Kopfhörern im Ohr und gut gelaunt ahnte er nicht, was in wenigen Minuten passieren würde.

Im Park saß eine Gruppe von Jugendlichen auf einer Bank. "Nichts ungewöhnliches", dachte Markus zunächst. Doch plötzlich hörte er, wie ihm einer der Teenies hinterher schrie. Als er sich umdrehte, liefen ihm bereits zwei der Jugendlichen nach. "Die waren etwa 16 bis 18 Jahre alt. Einer von ihnen hatte ein Messer in der Hand, also lief ich einfach los", erzählt Markus gegenüber "Heute".

Schnelle Reaktion

Während er zu seiner Stiege sprintete, nahm er seine Schlüssel schon heraus, um die Tür rasch aufzumachen und sich in Sicherheit zu bringen. Als ihm dies gelang, nahm er sein Smartphone und filmte die beiden Angreifer durch die Glastür.

Auf den Aufnahmen ist deutlich zu erkennen, wie einer der Teenies einen spitzen Gegenstand in der Hand hält. Aus der Wut heraus, das Opfer nicht mehr "erwischt" zu haben, tritt der Messer-Milchbubi gegen die Tür und zerschlägt sie dabei. Kurz danach ergreifen beide die Flucht. Eine Nachbarin bekam den Krach mit und kümmerte sich um den geschockten 21-Jährigen, bis die alarmierte Polizei eintraf.

Hier das Video der Verfolgungsjagd:

(Quelle: Leserreporter)

Warnung an andere Bewohner

Markus möchte nun Anrainer aus der Umgebung vor den aggressiven Jugendlichen warnen: "Die hätten mich wohl einfach abgestochen, mitten in der Früh – und das könnte jedem passieren!"

Die Polizeipressestelle konnte einen Einsatz an der Adresse gegenüber "Heute" bestätigen. Nähere Informationen zu der Amtshandlung wurden für die kommenden Tagen angekündigt.

(mz)