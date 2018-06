Ottakring: 4 Festnahmen nach Serben-Pleite bei WM

Die Schweiz setzte sich am Freitagabend im WM-Gruppenspiel mit einem 2:1 gegen die serbische Nationalmannschaft durch. In der 90. Minute traf Xherdan Shaqiri zum 2:1 für die Schweiz, dem nicht genug jubelte der albanisch-kosovarisch-stämmige Kicker auch noch mit dem Doppeladler und heizte damit auch die Stimmung in Wien auf.

Die Serben erwiesen sich als schlechte Verlierer, was auf der Ottakringer Straße für einen Großeinsatz der Polizei sorgte. Augenzeugen berichteten von mehreren Schlägereien, durch die Luft fliegenden Glasflaschen und ausgeschlagenen Fensterscheiben. Der Fahrzeug- und Straßenbahnverkehr musste auf der Ottakringer Straße zwischen Frauengasse und Bergsteiggasse gesperrt werden

Stunden nach dem Schlusspfiff kreiste über Ottakring ein Polizeihubschrauber, der die Einsatzkräfte am Boden unterstützte. Die Beamten waren sogar mit Helmen, Schutzschildern und Schlagstöcken ausgerückt, um die tobenden Streitparteien in Schach zu halten.

4 Festnahmen, keine Verletzten



Nun liegt ein Bericht der Wiener Polizei vor, der die Ausschreitungen auf der Ottakringer Straße festhält. Insgesamt kam es zu vier Festnahmen am besagten Abend. Drei Serben (19, 19, 20) und ein Kroate (19) wurden laut Polizeipressestelle verhaftet. Sie bewarfen die Polizisten mit Glasflaschen und pyrotechnischen Gegenständen.

Weiters wurde von Unbekannten ein Dienstfahrzeug beschädigt - dabei wurde ein Außenspiegel abgerissen und mehrere Dellen und Kratzer verursacht. Verletzte gab es laut Polizei keine.

(mz)