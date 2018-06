Video zeigt Schüsse nach Serben-Pleite in Ottakring

Wie "heute.at" berichtete, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Großeinsatz der Polizei auf der Ottakringer Straße. Grund war ein WM-Spiel, bei dem die serbische Nationalmannschaft gegen die Schweiz mit 2:1 verloren hatte.

Politische Brisanz bekam das Fußballmatch durch den Torjubel des albanisch-kosovarisch-stämmigen Kickers Xherdan Shaqiri. Nachdem der Schweizer in der 90. Minute den Siegestreffer erzielte, jubelte er und einige seiner Teamkollegen mit dem albanischen Doppeladler. Das heizte die Stimmung auch in Wien unter den Fans auf.

Schüsse, Schlägereien und Festnahmen



Der "Heute"-Redaktion wurde ein Video zugespielt, auf dem zu sehen ist, wie Schüsse abgefeuert werden. Hunderte Serben strömten aus den Lokalen, in denen das Match übertragen wurde, auf die Ottakringer Straße und sangen Parolen wie "Kosovo je srce srbije", was übersetzt so viel heißt wie "Kosovo ist das Herz von Serbien".

Kurz danach fallen zwei Schüsse, die von Unbekannten in den Himmel abgegeben werden. Ob es sich dabei um eine Schreckschusspistole oder eine echte Waffe handelte, ist derzeit nicht klar. Die Polizei ermittelt.

Noch Stunden nach dem Schlusspfiff kreiste über Ottakring ein Polizeihubschrauber, der die Einsatzkräfte am Boden unterstützte. Die Beamten waren sogar mit Helmen, Schutzschildern und Schlagstöcken ausgerückt, um die tobenden Streitparteien in Schach zu halten.

Insgesamt kam es zu vier Festnahmen am besagten Abend. Drei Serben (19, 19, 20) und ein Kroate (19) wurden laut Polizeipressestelle verhaftet. Sie bewarfen die Polizisten mit Glasflaschen und pyrotechnischen Gegenständen.

Weiters wurde von Unbekannten ein Dienstfahrzeug beschädigt - dabei wurde ein Außenspiegel abgerissen und mehrere Dellen und Kratzer verursacht. Verletzte gab es laut Polizei aber keine.



