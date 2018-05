Paar vergnügt sich mitten am Tag auf Parkbank

Fast genau ein Jahr ist es her, dass "Heute" ein Video aus dem Helmut-Zilk-Park (10. Bezirk) zugespielt wurde. Zu sehen: Ein Mann und eine Frau, die in dem Park am helllichten Tag Sex miteinander haben - daneben ein Kinderwagen.

Nun ist wieder was passiert ...

Fast die gleiche Situation, der gleiche Park, die gleiche Jahreszeit, wieder am helllichten Tag - nur die Protagonisten sind andere. Das Pärchen in diesem Leservideo hat auch keinen Geschlechtsverkehr, also zumindest nicht so ganz - so viel schon einmal vorne weg.

Frau mit Kinderwagen spaziert vorbei

Sie sitzt auf einer Parkbank, er liegt sichtlich erregt auf ihr. Die beiden knutschen heftig und streicheln sich. Er legt ihre Hand immer wieder auf sein bestes Stück. Sie macht mit. Währenddessen gehen Fußgänger vorbei, auch eine Frau mit Kinderwagen.

Der Dame auf der Parkbank scheinen die Zuschauer, wenn auch nur kurz, etwas unangenehm zu sein. Immer wieder drückt sie dann seine Hand weg. Dem Mann hingegen scheinen weder die Örtlichkeit noch die vorbei spazierenden Fußgänger oder Radler zu tangieren. Am Ende des Videos tauschen die erregten Turteltäubchen Position. Er setzt sich auf die Parkbank, sie auf seinen Schoß. Weiter geht's.

Wie und ob die Sache zu Ende ging, darüber kann nur spekuliert werden...

(red)