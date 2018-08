Packen wir's an! So düsen unsere Leser in den Urlaub

Sie kennen das sicher auch, oder? Kaum hebt das Flugzeug ab, fällt einem ein, was man vergessen hat! Als Gedankenexperiment zum Training haben wird jetzt unsere Leser aufgefordert, ihren Koffer zu packen und jene Dinge zu zeigen, auf die sie keinesfalls verzichten könnten. Was dabei herausgekommen ist? Einige Einsendungen sehen Sie in der Diashow oben, alle Leser-Fotos in der Leser-Ansicht unserer App.

Umfrage Wie machen Sie am liebsten Urlaub? Ganz klar: Sonne und Strand am Meer.

Ich mache am liebsten Städtetrips.

Ich brauche Action! Wandern, Roadtrips & Co sind meines.

Spa-/Wellness-Urlaube mit Verwöhnfaktor sind mir die liebsten.

Ich bin der Backpacker-Typ.

Das ist einfach: Skiurlaub oder Auszeit in den Bergen.

Eindeutig: Zuhause ist es am schönsten!

Noch keinen Urlaub gebucht? Noch nicht genug Urlaub gehabt? Spielen Sie bei unserem großen Sommergewinnspiel mit!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)