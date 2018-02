Parkfail in der Wiener City: Audi steckt auf Poller fest

Zwei Räder stehen auf der Straße. Die beiden anderen hängen in der Luft. "Das nennt man Punktlandung", kommentiert Leserreporter Alban G. den außergewöhnlichen Auto-Fail.

Wie passiert sowas?

Geparkt war der schwarze Audi vor ein paar Tagen am Neuen Markt (1. Bezirk). Mit einem Poller unter dem Unterboden und zwei Rädern in der Höhe war an ein Vor- oder Zurückschieben nicht mehr zu denken.

Wie sich der Lenker dieses schwarzen Audis in diese ungünstige Park-Position manövrierte, darüber kann nur spekuliert werden. Hat er die Kurve etwa zu scharf genommen? Oder fiel er gar vom Himmel? Schreiben Sie uns Ihre Unfall-Theorien gerne unten in den Kommentaren.

(mp)