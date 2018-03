Passagiere aus Wiener Straßenbahnen evakuiert

Eine Störung bei den Wiener Linien legte gleich mehrere Straßenbahnlinien lahm. Konkret betroffen waren die Linien 1,6,18, 62 sowie die Badner Bahn. Grund, warum die Oberleitungen beschädigt waren, war am Nachmittag noch unklar, möglicherweise wegen der Kälte.

Umfrage Fahren Sie gerne mit den Öffis? Ja! Gerne und viel

Nein. Benutze ich nur wenn es nicht anders geht

Kommt darauf an ob Zug, Bus oder Bim

Manchmal ja, manchmal nein - je nachdem wohin ich muss

Leser schickten an heute.at Bilder von Passagieren, die in der eisigen Kälte aus der Straßenbahn auf den Schienen rennen. Am Matzleinsdorfer Platz wurden die Passagiere aufgefordert, die Straßenbahn zu verlassen. Sie gingen über die Schienen zu den Ausgängen, waren aber nicht gefährdet.

Auf der Wiedner Hauptstraße reihten sich Straßenbahnen in einen Stau ein.

Die betroffenen Linien im Detail:

- Linie 1 fuhr nur zwischen Prater Hauptallee und Karlsplatz.

- Die Linie 6 fuhr nicht zwischen Arbeitergasse-Gürtel und Knöllgasse.

- Linie 18 fuhr nicht zwischen Arbeitergasse-Gürtel und Hauptbahnhof

- Die Linie 62 fährt nicht zwischen Längenfeldgasse und Oper.

- Die Wiener Lokalbahn nur zwischen Baden und Wolfganggasse.

(red)