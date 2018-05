Plötzlich züngeln Flammen aus dem Motorraum

Alarm kurz nach 16 Uhr in der Wöhlergasse: Der Motorraum eines Autos ging aus noch ungeklärter Ursache in Flammen auf. Eine Polizeistreife war als erstes vor Ort und schritt mit Handfeuerlöschern zur Tat.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Das Feuer tobte allerdings so heftig, dass die Beamten nichts ausrichten konnten. Schließlich gab die Berufsfeuerwehr "Wasser marsch!" und brachte die Lage unter Kontrolle.

Der Besitzer des Autos kam mit dem Schrecken davon, es gibt keine Berichte über Verletzte. Ein Leserreporter teilte die Fotos des Einsatzes mit der "Heute"-Community.

Leserreporter werden und Foto auf heute.at sehen

Haben Sie auch ein Foto für unsere Community? Teilen Sie es per App oder Mail an community@heute.at mit uns! Bei allen Leserfotos gilt: Die besten Bilder bekommen einen Ehrenplatz auf heute.at, in der App (horizontal wischen) können Sie alle Fotos sehen und bewerten. Bei Abdruck in der Print-Zeitung erhalten Sie außerdem 50 Euro als besonderes Dankeschön!

(red)