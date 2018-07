Pokemon-Fans stürmten gemeinsam den Stadtpark

"Ein Zapdos!" Diesen Satz werden einige Wiener in der Nähe des Stadtparks immer wieder gehört haben. Fans des Spiels Pokemon GO wussten sofort bescheid und zückten ihr Handy.

Umfrage Spielen Sie noch "Pokémon Go"? Ja klar, wieso sollte ich aufhören?

Nicht mehr. Zuerst war es spannend, aber ich habe aufgehört.

Nein, so etwas kommt mir nicht auf das Gerät.

Ich habe gar kein Smartphone.

Hype ist noch nicht vorbei

Für diejenigen, die sich mit den Sammeltierchen nicht anfreunden können: Am Samstag gab es in der Nähe des Stadtparks ein sogenanntes Event. Wiener Gamer hatten die einmalige Gelegenheit sich ein Zapdos zu schnappen - ein legendäres Pokemon, das man nicht einfach so fangen kann.

Wer dachte, dass der Hype von Pokemon GO vorbei ist, der wurde am Samstag eines Besseren belehrt. Massen stürmten den ganzen Tag über zum Stadtpark und versuchten den legendären Vogel zu fangen. Anschließend zogen die Spieler wieder davon.

(slo)