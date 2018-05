PolizEIS-Einsatz am Wiener Praterstern

Nein, hier geht es nicht um Personenkontrollen oder Alkoholverbot: Die Einsatzkräfte, die Leserreporterin Yasmin am Praterstern fotografiert hat, sind nicht im Dienste der Polizei unterwegs, sondern haben eine andere Mission. Sie verteilten am Dienstag erfrischendes Speiseeis an Passanten.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Was dahinter steckt? Keine "echten" Beamten, sondern ein Kunstprojekt. Unter dem Namen "Prater Stern Stunden" realisieren derzeit mehrere Kreative eine Serie an künstlerischen Interventionen am Praterstern.

(red)