Polizei blieb am Nova Rock im Schlamm stecken

Da kann das Wetter noch so gut sein: Bei den meisten Festivals verwandeln sich früher oder später Geländeteile in ein Schlammfeld. Beim heurigen Nova Rock Festival war das bereits am Donnerstag der Fall, wie ein Foto der Polizei Burgenland beweist.

Um den Polizeibus aus der Schlamm-Falle zu bewegen, mussten fünf Beamte kräftig schieben. Die Kollegen in der Social-Media-Abteilung hatten gut lachen, titelten "Autoschieberbande am Nova Rock".

(red)