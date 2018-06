Polizei jagt in Floridsdorf halbnackten Gewalttäter

Am Montag kam es zur Mittagszeit in Wien-Floridsdorf zu wilden Szenen: Ein Mann, gegen den ein gültiges Betretungsverbot besteht, soll in die Wohnung einer Frau in der Amperegasse gelangt sein und sie gewürgt haben. In welcher Beziehung die beiden zu einander standen, ist derzeit noch nicht geklärt.

Nach der Attacke ergriff der Mann über ein nahe gelegenes Feld halbnackt die Flucht. Die alarmierte Polizei rückte mit einem großen Aufgebot aus - auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Bislang verlief die Suche nach dem Verdächtigen allerdings erfolglos. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

(mz)