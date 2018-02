Crash mit Mercedes 09. Februar 2018 14:15; Akt: 09.02.2018 15:33 Print

Nächste Polizeistreife in Unfall in Wien verwickelt

Am Freitag kam es am Handelskai zu einem Unfall. Ein Streifenwagen krachte mit einem Mercedes zusammen - der zweite Crash eines Polizeiautos innerhalb von 24 Stunden in Wien.