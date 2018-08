Porsche knallte in Wien-Penzing gegen Ford

Am Montagabend kam es an der Wiener Hütteldorferbrücke zum Crash: Bei der Abfahrt in die Hadikgasse gerieten ein Porsche und ein Ford aneinander. Beim Zuammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt, die Wiener Berufsfeuerwehr räumte in Folge die Unfallstelle. Der Sportwagen wurde von einer Spezialfirma abtransportiert.

Es gibt keine Berichte über Verletzte. Ein "Heute"-Leserreporter fotografierte die Unfallstelle um 20.40 Uhr.



(Leserreporter)

(red)