14. März 2018

Video zeigt nächste wilde Schlägerei am Praterstern

Die Wiener City kommt nicht zur Ruhe – nach mehreren Angriffen in den letzten Tagen ist am Dienstag Abend erneut eine Prügelei am Praterstern ausgebrochen.