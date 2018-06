Rauch in U6, schadhafter Zug sorgt für Verzögerung

Am Dienstagmorgen mussten Öffi-Fahrgäste auf der Linie U6 Verzögerungen in Kauf nehmen: Kurz vor 8 Uhr drang unter einem Waggon in der Station Westbahnhof Rauch hervor. Alle Passagiere mussten die schadhafte Garnitur verlassen, die Züge konnten annähernd 30 Minuten nur über Gleis 2 fahren.

Um 8.10 Uhr war die Störung wieder behoben, auf der U6 kommt es aber weiter zu unterschiedlichen Intervallen und längeren Wartezeiten.

Die Ursache für die Blockade und den Brandgeruch war laut einem Sprecher der Wiener Linien eine festsitzende Bremse an einem Waggon. Den Mitarbeitern gelang es schließlich, diese vor Ort zu lösen, sodass die Garnitur ihren Weg aus eigener Kraft fortsetzen konnte. Sie wurde zur Kontrolle eingezogen.

